TAGASI KOOLI ⟩ Saatejuht Kristjan Hirmo jätkab haridusteed: õhtuseid unetunde tuleb veidi näpistama hakata

Aasta tagasi sai Hirmo bakalaureusekraadi TalTechi majandusteaduskonna ärinduse õppekava turunduse erialal. «Pole seda tunnet varem kogenud, sest see on esimene akadeemiline kraad mul. Ei ole sellist tunnet varem tundnud,» avaldas Hirmo peale lõpetamist Elu24-le.

«Nüüd on palju selliseid teadmisi, mida varem ei olnud. Olen hakkama saanud suure endale püstitatud eesmärgi täitmisega, milleks on kõrgkooli lõpetamine,» tõdes Hirmo, lisades, et Eestis õpetatakse toredaid asju ja on mitu valdkonda, mis talle huvi pakuvad.