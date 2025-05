VIDEOINTERVJUU Eleryn Tiit avab Sky Plusist lahkumise tagamaid: tundsin, et lihtsalt pean ühe asja praegu ära jätma

Eleryn Tiidu viimasest albumist on möödas aasta ja natuke peale. Albumit saadab suur edu, millest Eleryn ei osanud isegi unistada. «Üle ootuste! Ma üldse ei oodanud, et sellel albumil hakkab nii hästi minema, või inimesed võtavad selle üldse omaks. Ma arvan, et Ingeril oli täpselt sama tunne, kui ta oma albumi välja andis. Ta ei teadnud, kuidas inimesed vastu võtavad. Ja see tagasiside on olnud nii positiivne. Ma arvan, et see on andnud palju jõudu juurde.»



«Ja pärast kontserdid, mis on ka tulnud – ma ei arvanud kunagi, et üldse keegi mu kontserdile pileti ostab. Ja nüüd on seda teinud päris paljud ja meel on ülihea,» lisab kaunitar.



Hüvasti, Sky Plus



Raadiost lahkub Eleryn lihtsalt sellepärast, et tal ei jätku kõige jaoks aega ja muusika on prioriteet. «Sain aru, et päevas pole nii palju tunde, et mõlemaid töid teha täisvõimsusel, ja poolikult ma ei viisi. Tundsin, et lihtsalt pean ühe asja praegu ära jätma. Kolm aastat sai seda tehtud, ülitore oli ja mulle väga meeldis. See tiim, kellega ma seal koos olin, kõik olid nii-nii ägedad. Kuidagi ma tegin selle otsuse, et saaksin täiesti süvitsi minna muusikasse.»​