Muusik Eleryn Tiit lahkub raadiojaamast Sky Plus: see otsus ei sündinud üldse lihtsalt

«Ma mõtlesin teha teile video, aga sain üsna kiirelt aru, et täna on üks nendest päevadest, kus ma ei oska videos olla,» ütleb Eleryn Tiit oma Instagrami story postituses. «Annan teada, et juuli keskpaigast mind enam raadio Sky Plus eetris ei ole,» teatab ta.