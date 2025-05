AGRESSIIVNE VIDEO Silvia Ilvese ekskallim Lauri Sõmer rammis autoga muusikut ja tema sõpra Kristo Puhmi ning vägivallatses

Aasta alguses uue suhtega välja tulnud tšellist Silvia Ilves kinnitas 26. mai hommikul väga raske südamega, et tema teed 48-aastase Lauri Sõmeriga on lahku läinud.



«Ma polnud kihluseks valmis. Meil on üle elatud väga keerulisi aegu. Ma ei soovi täpsustada, mis nüansid siin veel rolli mängisid, aga mul on kahju, et Laurile haiget olen teinud. Ma ei suutnud temaga tõsisemaid samme ette võtta,» nentis tšellist kurvalt.​​