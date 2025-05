Aasta alguses uue suhtega välja tulnud tšellist Silvia Ilves kinnitab väga raske südamega, et tema teed 48-aastase Lauri Sõmeriga on lahku läinud.



Uuest väljavalitust rääkis naine Elu24 taskuhäälingus «Off the Rec»​ 19. jaanuaril:​«Mul on tegelikult uus silmarõõm. Tore, kui on keegi, kes tahab sind musitada, kallistada ja vahelduseks toeks olla. Kes naistest ei tahaks seda.» Rohkem ei soovinud Ilves toona salapärasest mehest rääkida, sest ta ei soovinud suhtega kiirustada.