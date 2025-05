Ühismeedias meenutatakse Edda Pauksonit: sinu soe naeratus, mis jääb alatiseks meelde

«Edda Paukson – astroloog, kelle hääl ja nägu olid osa mu lapsepõlvest. Tema seletused ja rahulik kohalolu jäid kuidagi alati meelde. Nüüd jäävad nad vaid mälestuseks,» ütleb Justin Kuningas oma Facebooki postituses. «Inimesed, keda oled harjunud nägema ja kelle olemasolu tundus alati kindel – nad lihtsalt kaovad. Ja siis tekib küsimus: miks tundub surm alati nii ootamatu, isegi kui me teame, et keegi meist ei ole siin igaveseks?» küsib ta oma mõtteavalduses.

Teisipäeva õhtul sõnas Pauksoni poeg Andres-Indrek​ Paukson, et ema tervis oli viimasel ajal kehv. «Praegu on terakene raske rääkida, sest mulle ei ole endale ka veel päriselt kohale jõudnud see. Eks see oli natukene ootamatu,» sõnas ta kurbusega hinges.