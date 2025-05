Suri astroloog Edda Paukson. Poeg: mulle ei ole veel päriselt see kohale jõudnud

Edda Pauksoni poeg Andres-Indrek Paukson sõnas, et uudis on tema jaoks veel väga värske. «Praegu on terakene raske rääkida, sest mulle ei ole endale ka veel päriselt kohale jõudnud see. Eks see oli natukene ootamatu,» räägib Andres. Ta ütleb, et ema oli haiglas ja lahkus haiguse tagajärjel, kuid surm oli siiski pere jaoks ootamatu.