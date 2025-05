SODIAAGISOSINAD Tuline nädal juhatab meid eriliselt helgesse ja lennukasse uude algusesse

Soovitused nädalaks

Kolmapäevast reedeni on imeline aeg teha midagi, mis pakub hingele ja kehale päriselt rõõmu ja naudingut. Kasuta seda aega loovuseks, romantikaks ja elu tähistamiseks.

Nädalavahetusel ole aga tähelepanelik ja paindlik, sest võib tulla tulla üllatavaid ja ootamatuid uudiseid, plaanide muutusi ja ka tehnilisi takistusi.

Uue nädala algul hakkab saabuma hoopis uutmoodi energia, mis kannab läbi suve.

Nädalakaart: Müntide kuningas

Tarokaart Müntide kuningas Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kuningas on kindluse, küpsuse ja materiaalse meisterlikkuse sümbol. Ta esindab inimest, kes on oma jõupingutustega loonud tugeva ja turvalise aluse, ja seda mitte ainult endale, vaid ka neile, kes tema ümber. Ta ei torma, ei kahtle, ei võistle, vaid on kohal, sügavalt maandatud, usaldusväärne ja helde. Tema edu pole ainult rahaline, vaid ka väärtuspõhine: ta teab, mis loeb, ja ta seisab selle eest.

Kui Müntide kuningas ilmub nädalakaardina, on see kutse tegutseda lähtuvalt stabiilsusest ja teadlikkusest. Sa oled kas jõudmas või juba jõudnud punkti, kus sul on olemas piisavalt teadmisi, kogemusi ja ressursse, et midagi hoida, kasvatada või jagada. See ei tähenda ilmtingimata rikkust rahas – see võib olla turvatunne, oskus hoida ruumi teistele või teadmine, kuidas elu praktiliselt toimib.

See nädal võib olla hea aeg, et korrastada oma materiaalseid asju (rahaasjad, töö, kodu), võtta vastutus – mitte ainult kohustuste eest, vaid ka oma väärtuste eest, jagada oma teadmisi või toetust kellegi teisega, hinnata, mis su elus päriselt on kindel ja usaldusväärne.

Kui hiljutine energia on olnud muutlik, siis müntide kuningas maandab sind ja leiad oma väe üles. Ta ütleb: «Saa selgeks, mis on sinu vundament – ja ehita selle peale. Kindlalt. Rahulikult. Usaldades.»