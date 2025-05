Sammuke vabadusele lähemal: 35 aastat tagasi vanemad mõrvanud Menendeze vendadele määrati uus karistus

Elu24 kirjutas Menendeze vendade loost lähemalt eelmise kuu alguses. 1989. aastal oma vanemad mõrvanud vennad mõisteti pikalt väldanud kohtuprotsessi tulemusel eluks ajaks vangi ilma armuandmise võimaluseta. Uued tõendid nende vanemate väärkohtlemise kohta viisid aga uue kohtuprotsessini ja uue karistuseni. Näiteks leidis 2024. aasta oktoobris Los Angelese maakonna toonane ringkonnaprokurör George Gascón, et vendade juhtum tuleks üle vaadata ja kaaluda neile ka uue karistuse määramist. Vennad on jäänud oma versiooni juurde, et vanemate mõrvamise põhjuseks oli enesekaitse aastaid kestnud väärkohtlemise eest.