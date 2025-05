OFF THE REC BSH ekspeigmees Severinas Jakubauskas avab oma koduukse ning räägib esimest korda suu puhtaks: ma liigun uue suhtega edasi poole tunniga

Möödunud aasta septembris vihjas blogija Mallukas enda Instagrami kontol, et temani on jõudnud jutud selle kohta, et skandaalitar Brigitte Susanne Hundi elus on uus silmarõõm: vandeadvokaat Severinas Jakubauskas, kes töötab Emerald Legali advokaadibüroos.