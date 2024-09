Reedel 20. septembri õhtupoolikul vihjas enda Intsagrami kontol blogija Mallukas,et Brigitte Susanne Hundi elus on uus silmarõõm. Samuti laekus Elu24-le vihje, et väidetavalt on juuratudeng leidnud ühise keele enda töökaaslasega.