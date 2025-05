Mati Kaal arst Lembit Pihkva juhtumist: see on niisugune inimlik väiklus, aga lahendus võiks olla järgmine

12. mail eetris olnud «Kuuuurija» saates andis intervjuu Mati Kaal, kes kommenteeris lugu, mille rääkis oma südamelt ära pikaaegne arst Lembit Pihkva, kes tunneb, et tema elutöö loomaarstina tühistati. «Kõige suurem kaotus on see muidugi koertele-kassidele. Lahendus võiks siin olla see, et ta läheb maaülikooli magistrantuuri ja teeb seal need asjad ära ja saab õiged paberid,» ütleb Kaal.