Tuhandeid loomi aidanud arst sattus põlu alla: kogu elu olen luukirurgina töötanud, aga ühel hetkel see tühistati

«Kuuuurija»​ saates rääkis oma loo TÜ arstiteaduskonna lõpetanud Lembit Pihkva, kes on enda sõnul kannatanud aastaid ebaõigluse all. Ta töötas aastaid aidates hinnatud spetsialistina inimesi ja loomi, kuid ühel hetkel hakati temalt nõudma trahviraha, sest mehel polnud ette näidata loomaarstina töötamise tegevusluba. «Seal on kõige elementaarsem tsunftibisnis,» ütleb Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal kõnealust lugu kommenteerides. «Kõik need koerad ja kassid, kes omal ajal auto alla jäid ja keda Lembit Pihkva ära päästis, need oleks kõik loojakarja läinud, kui tema tegevust poleks olnud,» räägib Kaal.