Inga ja Toomas Lunge leinavad koera: viis aastat ja pea neli kuud jäägitut truudust

«Raske südamega anname teada, et pärast ootamatut ja kiiret haigust lahkus täna öösel meie kallis Rolli vikerkaare taha,» kirjutasid Inga ja Toomas Lunge oma ühises postituses Facebookis.

Postituse alla on kommenteerinud ka loomasõber Kertu Jukkum: «Kerget käppa vikerkaaresillal!»

Möödunud aasta märtsis avaldas Inga, et lisaks koerale on peres ka kass nimega Liisu. «Kass on peres «vanem õde», kes oma noort ja püsimatut «venda» aeg-ajalt paika paneb. Ju ta siis tunneb vajadust vanema ja targemana väiksemat õpetada,» nentis naine.