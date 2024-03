«Esimese kogemuse sain koroonapandeemia ajal.» Inga Lunge proovib kätt uues ametis

Kui saaksid elu lõpuni olla mistahes vanuses, siis millise vanuse valid?

See oleks minu jaoks hirmus – olla pidevalt ühes kohas iseendaga ja iseendana ning mitte edasi areneda. Mul on olnud ühtviisi huvitav nii noorena kui ka praeguses vanuses. On ütlemata tore, et mingid õppetunnid on juba seljataga, et mul on tublid lapsed, kelle üle uhkust tunda ja põnevaid väljakutseid esitav elu. Usun, et sama väärtuslikud hetked ja aastad ootavad mind ka tulevikus ja ma ei oleks nõus nendest mingi hinna eest loobuma. Praegu kui aasta on alanud, siis julgen öelda, et kõige mõnusam vanus on 43, las see siis jääda ka selle küsimuse vastuseks. Ma ei kuulu ilmselgelt nende naiste hulka, kes oma vanust häbenevad.

Kes on sinu lemmikloom?

Meil on kodus koer ja kass. Kass on peres «vanem õde», kes oma noort ja püsimatut «venda» aegajalt paika paneb. Liisu (täitsa tavaline triibuline kass) on meil võetud enne Rolli’t (Berni Alpi karjakoer) ju ta siis tunneb vajadust vanema ja targemana väiksemat õpetada.

Kelle kuulsatest inimestest sooviksid valida oma sõbraks?