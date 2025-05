VIDEO Häälesaate külalisnõunik Elina Born: kuidas öelda välimuse pealt, et inimene oskab laulda? See ei ole võimalik

«Olen ikkagi väga põnevil, sest igas saates tulevad uued tegelased. Kuna mul on tegelikult see kogemus olemas, et teesklejaga laulda, siis väga sooviks nüüd lauljaga esitada ühte ilusat duetti. Aga kui on teeskleja, siis on kindlasti ka väga tore,» ütles häälesaates sel korral külalisnõunikuna üles astunud Elina Born hiljuti.

«Muljed on väga positiivsed, väga toredad. Ma tahtsin laulda lauljaga sellepärast, et mul on olemas kogemus juba [samas saates] ka mitte-lauljaga. Õnneks see juhtus, ma olen väga õnnelik selle üle, sest et nõunikena tegime kõik väga head tööd ja arvajate paar oli väga-väga tubli, kes lõpuks need otsused langetas.»