Saates «Ma näen su häält» varem teesklejaga duetti laulnud Elina Born loodab seekord lava jagada päris lauljaga

Tartus elavat paari Tiinat ja Mehist ühendab lisaks ühisele hobile ka huumorimeel, sarnased väärtused ja rõõmus ellusuhtumine. Tants on igapäevane osa nende elust, kuid nüüd tuleb loota hoopis sisetundele. Telestuudios astuvad nende ette Padelimängija, Audiitor, Trummar, K-popi Fänn, Väravpallur, Kalasuitsutaja ja Häälesaate Fänn. Mõni neist oskab laulda, mõni mitte.



Tiina ütleb, et saatesse tulles nad eraldi ettevalmistust ei teinud. «Lihtsalt tegin iseendaga kokkuleppe, et usaldan kõhutunnet,» tõdeb ta. Mehis sai saate olemusest aimu alles teel salvestusele, kui elukaaslane talle põhitõed lühidalt selgeks tegi. «Siia sõites Tiina ikka viis mind kurssi, et mis saade on ja kuidas see käib. Nüüd ma ka tean, mida me tegema peame,» muheleb Mehis. «Ma ise olen vist küll kõik saated ära vaadanud,» lisab Tiina.



Kui neil õnnestub kõik teesklejad enne lõppvooru mängust välja saata, ootab neid 2025 euro suurune auhinnaraha. Võidu korral plaanivad nad ette võtta ühise reisi. «Ma arvan, et sellest tuleb üks äge roadtrip kuskile Euroopa teise otsa,» ütleb Mehis.



Oma tähelepanekutega on neile abiks nõunikud Eleryn Tiit, Korea, Mart Juur ja Synne Valtri . Juba teist korda asub saates laulva külalisnõuniku rolli Elina Born, kes mäletab veel hästi, kuidas ta esimesel hooajal pidi duetivoorus lavale minema teesklejaga. «Olen ikkagi väga põnevil, sest igas saates tulevad uued tegelased. Kuna mul on tegelikult see kogemus olemas, et teesklejaga laulda, siis väga sooviks nüüd lauljaga esitada ühte ilusat duetti. Aga kui on teeskleja, siis on kindlasti ka väga tore,» ütleb ta.



