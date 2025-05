ONGI KÕIK? Ettevõtja Rain Vääna ja Ithaka Maria teed on väidetavalt lahku läinud

Möödunud aasta suvel kirjutasime, et Harjumaal Rannamõisa külas on kinnisvaraturule ilmunud kaunis kuuetoaline maja, mille on müüki pannud ettevõtja Rain Vääna elukaaslane Ithaka Maria.

Nüüd, ligi aasta pärast maja müüki panemist, kirjutab Kroonika, et paari teed on lahku läinud. «Kogu see paari panemine on olnud meedias ehk üle paisutatud,» kommenteeris Ithaka väljaandele.