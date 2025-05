Lahkunud Els Himma: ma elasin rohkem muusikas ega mõelnud, et nüüd minust peab kuulus laulja saama

Saates meenutas Himma, et ühtegi laulu, mis talle oleks meeldinud, ta kooliajast ei mäleta. Ehkki muusikaga tal sidet ei tekkinud, oli see siiski tema ümber.

Mitte kellelegi midagi ütlemata läks ta Georg Otsa muusikakooli. «Oli eksamipäev, läksin lavale, tegin ainult suu lahti, kui komisjoni laua juurest tuli karm hääl, et lõpetage ära. Tütarlaps, kus on teie tervisetõend,» meenutas ta. «Nii see lõppeski, see tõmbas kriipsu peale. Mul ei lastud laulda, tulin ära ja nii see jäi.» Himma sõnul oli see pettumus. Ehkki rivist päris välja ei löönud, siis tahtmise uuesti proovida võttis ära. Küll aga õppis ta muusikat edasi omal käel.