Sotsiaalmeedias meenutatakse armastatud lauljannat Els Himmat: laulab nüüd pilvede peal oma imelise häälega

Tuntumad Els Himma esitatud laulud on «Võõrsil», «See on hea», «Raud on kõva», «Millest sa elad ja hingad», «See tunne pole uus», «Kailakii-kailakoo», «Must mees», «Ootama peab», «Üksinduse aeg» jt. Aastate jooksul on Els Himma laulnud rahvalikke laule, jazzi, estraadi ja ka diskolaule.

«Els Himma, üks Eesti ägedamaid hääli on lahkunud. Palju vanemaid lugusid on juba postitatud, aga olin aastaid mõelnud, et mõni noor muusik võiks ta tagasi tuua ja kui see juhtus, olin ikka täiega rabatud, see ületas kõik ootused. Muusika jääb,» ütleb Berk Vaher ning jagab Jakob Juhkami ja Els Himma lugu «Õhtune karjamaa».