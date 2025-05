Tommy Cash tegi Baselis teise lavaproovi: vaata lühikest klippi!

Pärast esimest lavaproovi, mis toimus eelmisel laupäeval, sõnas Cash ERRile , et tunne on hea ja kõik näeb suurepärane välja. «Oleme elevil ja valmistume. Ei jõua esinemist ära oodata.»

Eesti delegatsiooni juht Riin Vann sõnas siis, et Eesti etteastele on saadud palju head tagasisidet. «Oleme oma etteastele palju head tagasisidet saanud ja lavakujunduses on visuaalseid elemente, mis on ka kogenud tegijates elevust põhjustanud.»