ESIMESED FOTOD LAVAPROOVIST Tommy Cash üllatab Eurovisioonil uutmoodi sõuga

Pärast laupäevast lavaproovi sõnas Cash ERRile , et tunne on hea ja kõik näeb suurepärane välja. «Oleme elevil ja valmistume. Ei jõua esinemist ära oodata.» Teine lavaproov leiab aset kolmapäeval.

«Oleme oma etteastele palju head tagasisidet saanud ja lavakujunduses on visuaalseid elemente, mis on ka kogenud tegijates elevust põhjustanud,» sõnas esimese proovipäeva järel Eesti delegatsiooni juht Riin Vann .

Aprillis, kui Cashilt uuriti, mida tema lavasõult oodata on, sõnas artist: «Kostüümides on väga raske tantsida. Ma pean andma sõu edasi sellega, mis on minu ümber. Kogu lava on suur kostüüm.»