Asteroidide kasutamine astroloogias osutub tihtipeale äärmiselt inspireerivaks ja silmiavavaks, kuigi nende roll on sünnikaarti pigem peenhäälestada. Neid taevaseid kivisid on iseenesest väga palju, ent ühe või teise sattumine sünnikaardi tähenduslikele punktidele võib täita puuduva lüli, mida tervikpildi mõistmiseks oligi vaja.

Seekord tutvume asteroidipaariga, mida on tähenduslikult põnev jälgida just koos – nendeks on Dante (2999) ja Beatrix (83), mis on saanud nime 13. – 14. sajandil elanud Itaalia poeedi Dante Alighieri ning tema nooruspõlves eriliselt imetletud neiu Beatrice (harvem on kasutatud kirjapilti Beatrix) Portinari järgi. Noore naise elulõng sai otsa juba 25-aastaselt, aga temast kujunenud ideaalist sündis keskne muusa ja teejuht Dante kõige tuntumas teoses «Jumalik komöödia».