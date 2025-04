Asteroid Paradise vihjab, milline on sinu suhe siin elus paradiisiga ning kuidas võiksid sellele ligi pääseda.

Asteroidide kasutamine astroloogias osutub tihtipeale äärmiselt põnevaks ja silmiavavaks, kuigi nende roll on sünnikaarti pigem peenhäälestada. Neid taevaseid kivisid on iseenesest väga palju, ent nende sattumine tähenduslikele punktidele võib täita puuduva lüli, mida tervikpildi mõistmiseks vaja.

Seekord tutvume asteroidiga, mille nimeks on Paradise (asteroidi number 2791) ning see avastati 13. veebruaril 1977. aastal. Tegu on keskmise suurusega asteroidiga, mis liigub Marsi ja Jupiteri vahel ning teeb tiiru ümber Päikese 3,7 aastaga.