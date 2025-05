Üleeile lahvatas 33-aastase tiktokkeri Triin Saadi ümber skandaal tema otse-eetris toimunud vägitegude pärast. Tänaseks on laekunud naise kohta veelgi vihjeid seoses tema era- ja tööeluga. Nimelt töötab naine riigile kuuluvas ettevõttes ja on valinud oma lapsega koosviibimise asemel alkoholilembelise elustiili. «Oma tööks vajalikud oskused ja kompetentsid on tal olemas,» kinnitas tööandja.