VIDEOD «Valis pidutsemise lapse asemel! » Tuntud tiktokker Triin Saadi paneb nädalaid otse-eetris pidu, õhus on ka narkootikumide küsimus

Hiljuti enda 33. sünnipäeva tähistanud tuntud tiktokker ning riigitöötaja Triin Saadi tekitab enda fännides suurt muret. Nimelt on naise fännidel mure tema lapse pärast ja silma on jäänud, et ta paneb juba nädalaid TikTokis otse-eetris pidu. Ühes videos, mis TikTokis levib, on fännide hinnangul justkui näha, et neiu tõmbab midagi ka ninna. Neiu eitab süüdistusi. «Seal videos on selgelt näha, et hoian kahe käega telefoni ja pole kuskilt näha, et kõrs seal kuidagi liiguks mööda telefoni. Ma ei luba teil sellest uudist teha,» kommenteerib naine toimetusele.