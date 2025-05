SODIAAGISOSINAD Läheneme otsustavale ja taaskord pingelisele täiskuule: on aeg vabaneda liigsest inertsist

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et see on kaardi maailmas kinnipidamise, kontrolli ja turvatunde otsimise sümbol. Ta hoiab oma münte nii kramplikult, et isegi hingamine tundub piiratud. See ei tähenda ilmtingimata ahnust – tihti on see hirm kaotada, mis sul juba on.

See kaart räägib piiridest, turvalisuse vajadusest ja vahel ka emotsionaalsest või materiaalsest sulgumisest, mis takistab elu vaba voolamist. Kui see kaart tuleb nädalakaardiks, võib see tähendada, et sul on hetkel vajadus hoida, säilitada ja kaitsta seda, mis on sulle kallis – olgu see raha, aeg, energia, süda või identiteet. Ja see on täiesti arusaadav. Eriti arvestades, et oleme liikunud täiskuu nädalasse, kus paljud asjad võivad sügavalt pinna alt valgusesse tulla – on loomulik, et tahad nüüd stabiliseerida, kinnitada, rahustada.