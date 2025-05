NÄDALAPROGNOOS Rahulikult algav nädal valmistab meid ette täiskuuks, mis aitab vabaneda elututest vormidest

Ent järgmine suur taevane sündmus saabki olema esmaspäeval kell 19.55 käivituv täiskuu Skorpionis 22°12’, mis tuleb koos Merkuuri-Pluuto kvadraadiga. Nädalavahetusel võivad need pinged juba tunda anda, sest seekord on surve all just ressursside, väärtuste, raha ja stabiilsusega seotud küsimused ja plaanid ning on vajadus lõpetada struktuurid, mis on elutud ja jätkusuutmatud. Õhus on ka palju vastupanu, mentaalset jäikust ja manipuleerimisvõtteid, ent miski peab lõppema.