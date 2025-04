SODIAAGISOSINAD Viimaks hakkab elu minema helgemaks: nädala lõpp ja uue algus toob lootust

Soovitused nädalaks

Vaata julgelt otsa viimastele varjudele, mis alates Veenuse retrograadist ja varjutuste perioodist veel tähelepanu vajavad.

Usalda uut suunda ja teekonda, mis sisimas sind kutsub, ning leia endas usku, et õnnelik lõpp on võimalik.

Ava oma süda elule.

Nädalakaart: Mõõkade kolm

Tarokaart Mõõkade kolm

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade kolm on valu, südamevalu ja pettumuse kaart. See on hetk, mil mingi illusioon puruneb, või süda saab haavata – kuid mitte selleks, et sind lõplikult murda, vaid selleks, et tõde saaks esile tulla.

Mõõkade kolm ei tähista lihtsalt kurbust – see on valgustav kurbus, mis lõikab läbi enesepettuse ja viib lõpuks sügavama tervenemiseni. Kui see kaart tuleb nädalakaardiks, viitab see sellele, et mingi emotsionaalne tõde vajab tunnistamist. See võib olla midagi, millest oled pidanud lahti laskma, või vana valu, mis on nüüd valmis pinnale tulema ja vabastamist leidma.

Võib-olla näed selgemalt, miks mingi teekond pidi katkema või miks sa ise enam endisel viisil edasi minna ei saa. Mõõkade kolm on valus, jah, aga samas ka vabastav. See kaart tuletab meelde, et valu ise ei ole vaenlane – vastupanu valu tundmisele on see, mis muudab selle raskemaks kanda. Kui lubad endal tunda kõike, mis tahab tunda saada, lõikab see mõõk läbi stagnatsiooni ja avab tee tõelisele tervenemisele.

Usalda, et pärast Mõõkade kolme tuleb alati taastumine, uus tugevus ja avaram süda. Praegune taevas ei luba enam varjata valu ega siduda end illusioonidega. Aga just see, mida valgus toob nähtavale, on see, mis lõpuks vabastab.