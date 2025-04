HIRMUÄRATAV VIDEO Ameerikas röövisid 3 meest koduukse ees kohtingult tulnud vanapaari paljaks: see on see Donald Trumpi võimul olemine!

Väljaanne Abc News jagas sotsiaalmeedias videolõiku Ameerikas, Chicagos toimunud relvastatud röövist, mis toimus ohvrite koduukse ees.



Nimelt oli just vanapaar kohtingult tulnud, kui neid ootas maja ees kolm maskis meest.​ Esialgu arvas vanapaar, et tegemist on nende laste ja sõpradega, kes lollitavad, kuid kui välja tõmmati relv, saadi kiirelt aru, et neid tuldi röövima.​