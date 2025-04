SODIAAGISOSINAD Nädal toob kaasa võimsa surve, mis kas purustab või võimaldab teha läbimurde

Soovitused nädalaks

Vaata endasse ja tunne ära, mis on tuumvõitlus või -väljakutse, mis nõuab praegu su tähelepanu.

Ole valmis laskma lahti kõigest, mis pole enam kooskõlas sinu tegelike vajadustega.

Luba endal sellest takistavast ja raskest olukorrast võidukalt läbi minna ning usalda, et oled selleks võimeline.

Nädalakaart: Mõõkade kuninganna

Tarokaart Mõõkade kuninganna Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade kuninganna on terava mõistuse, selge vaate ja emotsionaalse tarkuse kehastus. Ta on läbielatu kaudu küpseks saanud – mitte kibestunud, vaid läbinägev. Ta suudab korraga hoida kaastunnet ja distantsi, südant ja mõistust. Ta ütleb: «Ma kuulan sind, aga ma ei lase sul oma piire ületada.»

Kui see kaart tuleb nädalakaardiks, siis ta kutsub sind mõtlema selgelt, rääkima ausalt ja kaitsma oma vaimset ruumi. Ta ei lange emotsionaalsesse segadusse, vaid astub sammu tagasi ja vaatab olukorda kõrgemalt – mitte selleks, et eemalduda, vaid selleks, et näha tõtt. Ta võib tähendada sind, või kedagi teist su elus, kes peegeldab sulle just nüüd karmilt, aga õiglaselt seda, mida vajad.