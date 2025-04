HEA TUJU VIDEO Marju Karini kits Mati naudib kevadet täiel rinnal

«Mul on üks kõrv ja sarv viga saanud. See sai viga enne seda, kui Ranna Rantšo perenaine mind ära päästis. Aga elu on huvitav. Täna kolisin Nõmmele, hetkel longin Marjul sabas. Nuff alguses ülbitses, aga sai aru, et mul on ainult üks sarv vigane, ja nüüd käib mind limpsimas. Ma ei tulnud ainult jõulusokuks, vaid toon palju rõõmu omadele ja naabritele. Täna käisin juba rihmaga jalutamas ja seda ma teen paremini kui koerad. Lisaks nurrun ka. Mingiks ajaks kindlasti vallutan Marju Karini Instagrami ja Facebooki. Ilusat kojujõudmist kõigile ja häid saabuvaid pühi! Ma püüan nüüd selle imeliku perega harjuda,» seisab Marju Karini 22. detsembril tehtud postituse pealkirjas, kus annab teada, et võttis endale kitsetalle.​