NUNNUD FOTOD «Jalutab paremini kui koerad rihma otsas!» Kõmuline Marju Karin võttis Nõmme majja kitse

47-aastane ilukabineti omanik Marju Karin üllatab taas! Naisel on kodus juba koerad, kass, jänes, kilpkonn ja mehe näol lõvi, kuid siiski tundis iluteenindaja, et miskit on ta elust puudu. Niisiis soetas ta kitse Mati. «See oli armastus esimesest silmapilgust. Kõrv nats auklik, aga see pole armastuse puhul oluline,» kirjeldab Karin oma ülevoolavaid emotsioone toimetusele, lisades, et täna kavatseb ta veel oksjonilt endale tuvi osta.