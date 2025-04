ÕNNESOOVID! Tütre emaks saanud toitumisnõustaja Vivika Virve: seekord otsustasime, et hoiame tema nime vaid endale

«Meie pisike printsess nägi ilmavalgust 11.04.2025. Olen nii õnnistatud ja tänulik,» teatas Vivika sotsiaalmeedias, jagades armsat fotot, kus hoiab süles vastsündinud beebit.

Toimetusele sõnas naine, et​ nad on uude elukorraldusse kiirelt sisse elanud. «Alles see nagu oli, kui eelmine laps sündis ja kõik on värskelt meeles ning käepärast,» lisas ta.

Tüdrukutirtsu nime ta aga veel avaldama ei soostu. «Seekord otsustasime nime mitte avalikustada, vaid hoiame ainult endale.»

Ka teised lapsed võtsid uue ilmakodaniku avasüli vastu. «Arvasime, et kõige pisem võib armukadedaks muutuda, kuid tuli välja, et ta on veel kõige suurem beebi fänn. Muudkui käib kallistamas, musitamas ja paitamas... Mõlemad poisid olid ka sünnituse juures ja olid kohe beebi saabudes õnnelikud ja toetavad.»

Vivika jaoks on see neljas kord emaks saada, eelmisest abielust on tal kaks last.

Elukaaslase Rainiga tutvusid nad 2019. aasta alguses. 2022. aasta oktoobris sündis nende esimene ühine laps, kes sai kõlava nime – Tiger Rixward Bryden Brandt.

Mõni aeg tagasi, märtsi lõpus avaldas Vivika toimetusele, et plaanib kodusünnitust.