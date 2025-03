KAUNID KLÕPSUD Toitumisnõustaja Vivika Virve saab neljanda lapse: beebi näeb ilmavalgust koduseinte vahel

«Vaid mõne nädala pärast on meid rohkem,» ütleb Vivika Virve Facebookis ning jagab imelisi pilte lapseootusest.

Vivika ja tema elukaaslase Raini perre sünnib peagi teine ühine laps. Vivika jaoks on see aga neljas kord emaks saada, sest eelmisest abielust on tal kaks last.

Vivika ja Rain tutvusid 2019. aasta alguses. 2022. aasta oktoobris sündis nende esimene ühine laps, kes sai kõlava nime – Tiger Rixward Bryden Brandt. Poeg sündis kodus ja kõik kulges kenasti. Vivika rääkis Elu24-le toona, et valis teadlikult kodusünnituse. «Mingeid hirme ei olnud, kuna kaks last on ka läbi kodusünnituse sündinud ja see on minu jaoks kõige turvalisem valik,» sõnas ta.

Ka seekord on plaanis kodus sünnitada

Vivika ütleb Elu24-le, et sünnitab lapse kodus. «Meil on Eestis väga pädevad ja kogenud ämmaemandad, kelle järelvalve ja hoole all on see igati turvaline ja rahulik protsess. See tagab selle, et saab uue pereliikme vastu võtta rahulikult kodunt lahkumata ja endale kõige sobivas keskkonnas, ümbritsetuna ainult nende inimestega, keda sel hetkel enda kõrvale soovid,» räägib ta.

Vivika Virve Foto: Erakogu

Vivika avaldab, et kodusünnituseks on neil juba sünnitusbassein olemas ja muud olulised vahendid võtab juba ämmaemand ise kaasa. «Elementaarsed beebi jaoks vajalikud asjad on ka kõik juba valmis ja muud ei olegi, kui õiget aega oodata, millal beebi otsustab ilmavalgust näha,» sõnab ta.