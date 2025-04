SODIAAGISOSINAD Tulisus kasvab päev-päevalt ja võib viia suurte tegude, aga ka kokkupõrgeteni

Soovitused nädalaks

Ole valmis tegutsema ning luba inspiratsioonil end kanda.

Ootamise ja sissepoole elamise aeg on praeguseks läbi – ava end värsketele uutele suundadele.

Las nädalalõpus süda avaneb – armastus on ainus ressurss, mis välja jagades kasvab.

Nädalakaart: Mõõkade äss

Tarokaart Mõõkade äss Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade äss on vaimse selguse, tõe ja terava arusaamise sümbol. See on kaart, mis toob kaasa läbimurde, mil üksainus mõte, taipamine või sõna võib lõigata läbi segaduse ja illusioonide.

Mõõkade äss ei ole emotsionaalne ega pehme – ta on aus, otsekohene, täpne. Ja just sellepärast on ta vahel hirmutav, aga alati vabastav.

Selgus tuleb – ja ta tuleb nagu mõõgatera, mis lõikab läbi udust, keerutamisest ja pehmest uimerdamisest. See ei tähenda ilmtingimata väliseid sündmusi – tihti on see vaimne või verbaalne teravus, mis toob mingi puhta tõe nähtavale.

See kaart ei karju, aga temale ei saa ka vastu vaielda. See on ideaalne aeg kirjutamiseks, selgeks rääkimiseks, mõtete kaardistamiseks või millegi vaimselt vabastamiseks. Kui oled viimastel nädalatel tundnud vaimset segadust, nagu oleksid infos või tunnetes kinni, siis nüüd võib tulla klaarsus, mis pole võib-olla mugav – aga see on tõeline.

Mõõkade äss ei too kaasa kõike korraga, aga ta toob esimese terava sädeme: «Nüüd ma saan aru.»