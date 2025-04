KLIPP «Ma näen su häält»​ stardib uue hooajaga: nõunikega liituvad uued tegijad

Eleryn Tiitu mäletavad saate fännid külalisnõunikuna, kui tal õnnestus lõpuduetis esineda Romurallitaja Mariannega, kes osutus suurepäraseks lauljaks. Nüüd asub lauljatar püsinõuniku toolile kindla sihiga. «Ma tahaks ikkagi lauljana aru saada, kes on teeskleja, kes on laulja. Aga tegelikult ma tunnen ennast üsna ebakindlalt, kui ma nüüd päris aus olen. Selline võltsenesekindlus on praegu minu võti, aga eks see ole näha. Ootan väga põnevusega,» sõnab ta.