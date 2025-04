«Ma näen su häält» saab uue saatejuhi! «Mul on imeline võimalus oma sõbranna hädast välja aidata!»​

Esimesest osast alates saates nõuniku rollis säranud näitleja tuleb sõbrannale rõõmuga appi: «Kuna Piret ei saa kahes kohas korraga olla ja ühel pisikesel poisil on teda väga vaja, siis mul on imeline võimalus oma sõbranna hädast välja aidata. Ma püüan anda endast parima stuudios, et Piret saaks anda endast parima kodus.»

Neli hooaega suursõud juhtinud Piret Laos tunneb heameelt, et tema koha võtab üle just Evelin, kelle panust ta kõrgelt hindab. «Olen siiralt rõõmus, et seni võrratut nõunikutööd teinud Evelin oli nõus mulle appi tulema ja liigub kevadiseks «Ma näen su häält»​ hooajaks hoopis teisele lavale, minu asemele. Evelin on ju olnud saates alates selle päris esimesest episoodist ja ootan põnevusega, milliseid pöördeid telemäng tema juhtimisel ja juhendamisel võtma hakkab. Olen südamest tänulik saate meeskonnale, kes mõistab minu soovi praegu oma väikesele beebile pühenduda, ja naudin saadet sel korral hoopis televaatajana kodust!»