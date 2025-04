FOTO Kerdo Mölder ja Diana Klas jagavad kevadist klõpsu: kui kellelgi on midagi selle abielu vastu, rääkigu nüüd!

«Kui kellelgi on midagi selle abielu vastu, rääkigu ta nüüd, siin kommentaariumis, või vaikigu igaveseks!» on Kerdo kirjutanud sotsiaalmeediasse postitatud kevadise foto juurde, kus koos Dianaga loodust naudivad.

«Me ei saatnud neid pulmakutseid!! Nii et... ärge oodake,» teatas muusik Kerdo Mölder möödunud kolmapäeval. Instagrami stoorides sõnas mees läbi pisarate, et naise sõna jääb alati peale. Paari päeva pärast oli paar taas leppinud.

«Armastus ja elu on väärtustamist väärt igaühele, sõltumata sellest, mis vanuses me parajasti oleme. Olgem julged ja mõistvad, ärgem piirakem end vanuse raamidega, sest õnn ja armastus on vabad, täpselt nagu meiegi,» kirjutas Diana suhte avalikuks tulemise järel ühismeedias.​