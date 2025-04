KIRGEDE TORM Kerdo Mölder skandaalsest ööst ja tülist kallimaga: kõik sai alguse pulmapeost, siis võtsin unerohtu ja jõin džinni peale...

Kolmapäeva õhtul rullus ühismeedias lahti tüli Diana Klasi ja tema kallima Kerdo Mölderi vahel, mille käigus viimane andis mõista, et pikalt planeeritud pulmad võivad ära jääda. «Ma võtsin unerohtu, jõin džinni peale ja siis... Totaalne mäluauk – ja tulemus on käes!» kommenteerib Mölder oma öiseid videoid ühismeedias. «​Mul on tohutult häbi...»​