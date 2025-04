SODIAAGISOSINAD Saabumas on väga impulsiivne täiskuu: nädalalõpus tasub olla ettevaatlik

Soovitused nädalaks

Pane tähele, mis toimub suhetes ning tea, et üleskerkivad probleemid on tulnud õpetama, kuidas luua paremat tasakaalu.

On hea aeg, et otsida vanadele suhtehaavadele uut tervendust ning neist lõplikult vabaneda.

Müntide ässa kaardil näeme justkui paradiisi, mille kohal hiigelkäsi hoidmas päikesena säravat münti. See kaart kutsub meid üles mõistma, et oleme selle planeedi osa.

Maailm meie ümber on täis võimalusi ja kui sul on raskusi nende tunnetamisega, siis võta midagi ette, et end maandada ja leida ühendus emakese maaga.