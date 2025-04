NÄDALAPROGNOOS Nädalalõpp toob kapriisse täiskuu: liigne haavumine võib tekitada probleeme

Pühapäevaööl kell 03.21 algab täiskuufaas Kaaludes 23°19’, mille sügavam eesmärk on viia teatud partnerlusega seotud küsimused kulminatsiooni. Kelle suhted on rabedad, neile võib see olla päris keeruline aeg. Võib öelda, et suhted, mis elavad selle täiskuu üle, on määratud kestma. Ent lisaks suhetele on siin oluline ka iseenda sees toimuv ning eriti, et kuivõrd oskame hoida tasakaalu mina–meie teljel.

Nädalalõpus ilmub eraldi täiskuu horoskoop, mis selgitab selle mõju lähemalt.

Öösel kell 04.02 lõppeb viimaks ka Veenuse retrograad ning Veenus näiliselt peatub ja pöördub otseseks 24°37’ Kalades. Ka siin on vihje, et sügavam suhetes ja väärtustes kaevumine on toonud nüüdseks mingisuguse arusaama ja äratundmiseni ning edasi tuleb tegutseda sellest lähtuvalt. Uue Veenuse tsükli energiad on juba kohal ning teekond hakkab pöörduma nüüd väljapoole.

Esmaspäeval jõuab Saturn täpsesse ühendusse Kuu Põhjasõlmega 26°01’ Kalades, kuid seegi mõju on väga tugev juba alates 8. kuni 19. aprillini. Siin on vaja võtta vastutus oma hingetee eest ning keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline, jättes muud asjad kõrvale. Seda võidakse kogeda kui määramatut raskust oma õlgadel ning justkui edasi minemine nõuab tohutult suurt pingutust. See seis testib pühendumist oma teele ning kutsub arendama suuremat hingelist küpsust.

Kui tundub, et pilt on must ja uudised talumatult negatiivsed, siis parem oleks vaadata sissepoole ning otsida valgust sealt. Kergem hakkab siis, kui tekib kontakt oma hingega ning avaneb empaatia nii iseenda kui teiste suhtes. Kõik ei olegi nii sünge, kui pealt võib paista. Parimal juhul viib see seis kontakti ühe olulise missiooniga, mida elus edasi liikumiseks järgmiseks peab tegema.

Viimati oli Saturn ühenduses Kuu Põhjasõlmega 2013. aasta septembri lõpus 09°25’ Skorpionis. Võib mõelda tagasi, kas ja mis sel ajal hingel oli.