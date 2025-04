Palgamõrvar Imre Arakas väljendab pahameelt Leedus mõistetud karistuse üle: see on absurd, vaidlustan selle

«Mulle mõisteti kümme aastat! Arusaamatu on see, et karistuse hulka ei arvestatud aega, mil olin Iirimaal vahi all,» ütleb Leedus süüdi mõistetud palgamõrvar Imre Arakas, kes istus enne Leedusse väljaandmist ka Iirimaal kinni, kuid seda aega ei ole tema praeguse karistuse arvestamisel arvesse võetud.