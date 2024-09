50 000 ELU EEST Imre Arakas tunnistas ennast mõrvas süüdi

Imre Arakas on väidetavalt ainus eestlane, kes on üldse kunagi kuulunud iirlaste kuritegelikku jõuku Kinahan, mida peetakse üheks suuremaks ja võimsamaks kuritegelikuks organisatsiooniks kogu maailmas. 1990. aastal Iirimaal loodud kartelli kuritegelikuks tuluks on peetud miljard eurot.