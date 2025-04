«Loodan, et austate seda otsust!» Katri Teller teeb taskuhäälingusaadetega pausi

Katri Teller vastas Instagramis oma jälgijate küsimustele. Teller avaldab, et suur osa küsimuse saatnutest soovis teada just seda, miks pole podcasti «Blondcast»​ alates tema reisist saati Spotify's olnud.

«Seda küsimust on küsitud kõige rohkem. Ja mitte ainult siin kastikestes, vaid ka läbi e-maili, DM-ide, samuti ka «Rahareede» kohta,» ütleb ta. Ta lisab, et lootis alguses, et keegi ei märkagi seda, sest «Blondcasti» on ta teinud suhteliselt harva ja «Rahareedet» veelgi harvem. Sellest hoolimata kuulatakse saateid aga ikkagi tuhandeid kordi nädalas.