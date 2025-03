Katri Teller sattus Indoneesias haiglasse: tänu sellele juhtus minu elus asju, mis ei oleks kunagi juhtunud

«Saarel ei olnud haiglaid, nii et arst ja õed käisid mul kolm korda päevas infusiooni vahetamas ja vereproove võtmas. Paar päeva hiljem halvenesid mu tulemused ja nad otsustasid, et mind tuleb haiglasse viia,» tõdeb ta.

Katri kinnitab, et nüüdseks on tervis juba korras. «Ainult veidi nõrk on olla, mis on täiesti normaalne,» lisab ta. «​Kummalisel kombel sain täpselt selle, mida palusin: uue kogemuse. Ma pole 40 aastat haiglas olnud – ilmselgelt meeldib mulle kaotatud aega tasa teha.»​