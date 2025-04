Sisulooja Cassia Shakti pärast seitsmepäevaseid pidustusi: olen üks ütlemata õnnelik naine

«Seitse päeva pidustusi selja taga, kooki täis kõht, naeru täis suu ja särast helkivad silmad – võin öelda, et 32. sünnipäev tuli suurte pidustustega!» kirjutab suunamudija Cassia Shakti (varem Merilin Taimre või Paljas Porgand) Instagrami tehtud postituses.

«Ma olen üks ütlemata õnnelik naine... no mul lihtsalt pole sõnu. Ainus, mis oskasin järgmiseks eluaastaks soovida, oli veel suurem rahu ja voolamine, et vastu võtta kõik, mis elul pakkuda on, ning vabastada kontroll selle üle, kuidas elu mind selles voolamises suunab. Ülitänulik sõpradele ja perele, kes mulle aega pühendasid, koostööpartneritele, kes mind meeles pidasid, ning ütlemata tänulik oma mehele, kes ületas taas igasugused ootused ning pani mind tundma kõige erilisema printsessina,» rõõmustab ta. «32 – olen su jaoks valmis!»