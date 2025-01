Sisulooja Cassia Shakti planeerib pulmi: oleme nii elevil!

Jaanuarikuu esimesel päeval tegi Cassia Instagrami postituse, kus võttis kokku möödunud aasta. Ta tõdes, et 2024 oli elumuutev – palju valu ja palju ilu.

«Sügisel käisime mehega romantilisel Pariisi reisil ning seejärel täitus veel mu suur unistus, milleks oli Balil joogaretriidi eestvedamine! Vahepeal kolisime mehega kokku ning läbisime suure raskusega tohutu kasvu suhtes, mis kasvatab meid tänaseni. Ja kui Balilt tagasi jõudsin, ütlesin mehele JAH,» avaldab ta postituses, et möödunud aasta lõppes paari jaoks kihlumisega.

Kolmapäeva õhtul jagas Cassia Instagrami lugudes, et kohtus esimest korda pulmaplaneerijaga. «Esimene kohtumine pulmaplaneerijaga. Oleme nii elevil,» nentis ta enda jälgijatele. «Istusime 2,5 tundi ja nii palju häid ideid on laual.» Muu hulgas uuris sisulooja enda jälgijatelt: «Kas oleksite huvitatud, et jagan kogu pulma planeerimise protsessi teiega?» ​