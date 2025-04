UUS SÜÜDISTUS Järjekordne meessoost ohver väidab, et peol, kus räppar P. Diddy teda seksuaalselt ära kasutas, viibisid ka Jay-Z ning Beyoncé

Suure skandaali keskmesse sattunud 54-aastane räppar Diddy ehk Sean Combs teenib leiba produtsendi ja näitlejana. Ta on avastanud sellised artistid nagu the Notorious B.I.G., Mary J. Blige ning Usher. 1997. aastal pälvis ta Guinnessi rekordi kõige edukama räpparite produtsendi tiitli. Ta on olnud nomineeritud 13 korda Grammy auhindade jagamisel, kuid võitnud neist vaid kolm korda.



2024. aasta märtsis korraldas USA sisejulgeolekuministeerium haarangu Combsi kodudes Los Angeleses ja Miamis seoses seksikaubanduse uurimisega. Tänaseks on mees vahi all.​