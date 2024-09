KÄED RAUDUS New Yorgis arreteeriti räppar Sean Diddy Combs

Lisaks räppimisele teenib mees leiba produtsendina ja näitlejana. Ta on avastanud sellised artistid nagu the Notorious B.I.G., Mary J. Blige ning Usher. 1997. aastal tunnustati teda Guinnessi rekordi tiitliga kui kõige edukam räpparite produtsent. Samuti on ta olnud normineeritud 13 korda Grammy auhinnagaalal, ent võitnud ainult kolm korda.